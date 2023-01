DRAGON ASSASSIN Tome 1 : Carmen et le dragon

Carmen est une tueuse. Son arme secrète : un dragon. Carmen n'a qu'un objectif : devenir assassin. Difficile pour elle quand l'oeil qu'elle a perdu la condamne au bas du classement de son école ! Elle sait qu'elle ne sera jamais au niveau de son surdoué de frère jumeau, mais déborde d'autant plus d'énergie pour faire ses preuves. Tout bascule quand elle découvre Brax, un dragon enchaîné au fond d'une grotte. Sa loyauté est mise à l'épreuve : doit-elle libérer cette créature, magnifique, certes, mais rusée et dangereuse ? Ou prévenir les siens de sa présence... Son choix bouleversera sa vie, et l'entraînera plus loin que tout ce qu'elle aurait osé imaginer.