" Tous en cuisine - 120 recettes à partager ", la collection de cuisine petit prix pour toutes les occasions : 120 recettes et autant de photos à un prix défiant toute concurrence ! Passez tous en cuisine avec Apéro entre potes ! Vous allez pouvoir inviter vos amis pour un apéro quasi-improvisé et vous vanter d'avoir tout fait vous-même ! Petite croquettes au fromage, bouchées de légumes, tartelettes et mini-pizzas, verrines et petit flans, brochettes ou amandes et pop-corn maison à picorer, c'est facile de recevoir ses potes autour d'un bon apéro fait maison ! Grâce à ces 120 recettes pour tous les goûts et toutes les occasions, retrouvons-nous tous en cuisine !