" Tous en cuisine - 120 recettes à partager ", la collection de cuisine petit prix pour toutes les occasions : 120 recettes et autant de photos à un prix défiant toute concurrence ! Passez tous en cuisine avec Plats rapides pour le soir ! Ras-le-bol de manger des plats tout prêts par manque de temps ? Ces 120 recettes vont vous changer la vie. Des petits plats sains et faciles, à réaliser en un claquement de doigts, pour conjuguer efficacité et plaisir de bien manger. Petites soupes et purées, poissons et viandes, gratins, soupes, salades, légumes sous toutes leurs formes, tout l'éventail de la cuisine facile et rapide est entre vos mains !