" Tous en cuisine - 120 recettes à partager ", la collection de cuisine petit prix pour toutes les occasions : 120 recettes et autant de photos à un prix défiant toute concurrence ! Passez tous en cuisine avec Plats veggie faciles ! Découvrez des recettes saines, équilibrées, gourmandes et faciles à préparer pour tous les jours de la semaine : poivrons farcis au millet, minestrone de riz rond aux lentilles et pois cassés, oeufs pochés au chili sin carne, quinoa noir au paprika, aubergines et roquette, omelette au persil, avoine et patates douces... ... Et parmi toutes ces recettes, retrouvez notre sélection "vegan". Grâce à ces 120 recettes pour tous les goûts et toutes les occasions, retrouvons-nous tous en cuisine !