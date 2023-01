Finir prof. Peut-on se réconcilier avec le collège ?

Tu as fait quoi aujourd'hui au collège ? - Rien ", répond immanquablement l'enfant. La frustration des parents est d'autant plus compréhensible que ce " rien ", c'est tout. C'est tout ce qui rend le métier de professeur à la fois difficile et passionnant : l'imprévu, le prévisible, l'intempestif, le répétitif, le drôle, le triste, le banal. C'est tout ce qui rend le collège si douloureux ou amusant aux yeux des élèves. C'est aussi tout ce que les politiques éducatives laissent de côté. Pourtant, c'est là que se trouve le centre du réacteur scolaire. C'est tout ce dont on ne débat pas ou presque. C'est tout ce qui m'enchante ou me préoccupe depuis vingt-cinq ans : " finir prof " sonne comme une menace ; c'est pour moi une chance. Des bouleversements historiques (le confinement, l'assassinat de Samuel Paty) à l'infra-ordinaire, ce livre invite à explorer avec gravité et entrain le coeur révélateur mais ignoré du collège et, pourquoi pas, à se réconcilier, enfin, avec lui.