Un cahier effaçable pour s'entraîner à l'écriture. Un cahier ardoise pour : favoriser un entraînement progressif fondé sur la répétition du geste ; apprendre en s'amusant, avec Mila et Noé. Avec des modèles fléchés pour tracer les lettres et des mots à compléter. Ce cahier permet d'apprendre à écrire les lettres et les mots dès 5 ans. Il s'utilise avec un feutre effaçable.