Kushiel Tome 3 : L'Avatar

Voilà dix ans que Phèdre nó Delaunay, qui éprouve du plaisir dans la souffrance en raison de sa marque de Kushiel, a sauvé sa patrie des conquérants. Depuis, Terre d'Ange vit dans la paix et l'opulence. Mais la courtisane n'a jamais oublié Hyacinthe, son ami d'enfance, qui s'est battu à ses côtés et s'est sacrifié pour le royaume. Tandis que Phèdre saisit la dernière chance de délivrer son ami de l'exil éternel auquel il a été condamné, une vieille connaissance se rappelle à elle. Débute alors une quête qui conduira Phèdre au bout du monde, face à un pouvoir si terrifiant que personne n'ose en prononcer le nom. L'Avatar clôt brillamment une trilogie de fantasy historique au souffle romanesque puissant, portée par des personnages attachants et une écriture ciselée.