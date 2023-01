La Vie Hors-série N° : Les croyances au Moyen Âge

Omniprésent dans la littérature, le cinéma, les séries et les jeux vidéo, le Moyen Age fascine et ses croyances façonnent toujours notre imaginaire. Entre licornes et démons vengeurs, héros de la Table ronde et saints évangélisateurs, croisades et dialogue interreligieux, son univers enchanté, à mi-chemin entre magie et religion, paganisme et dévotion chrétienne, séduit le grand public et passionne toujours les chercheurs. Ce hors-série richement illustré revisite les symboles, les mythes, les rites et les légendes qui ont nourri ces 1000 ans d'histoire qui fondent la nôtre. Le hors-série s'ouvre par une interview de Michel Pastoureau, illustrée par des photos prises dans le musée de Cluny,