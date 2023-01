Fanfiction Roblox - Les Robustes contre Glitchox !

La folle aventure de 3 enfants aspirés dans Roblox ! Nora, Sami et Capucine ne sont pas des élèves de CE2 ordinaires... Ils sont fans de jeux vidéo, et plus particulièrement de Roblox ! Sous le nom de code des Robustes, ils testent et re-testent tous les mini-jeux de Roblox, pour devenir les meilleurs. Quand ils découvrent un nouveau jeu encore inexploré, les Robustes sont ravis. Mais la Glitch-roulette inventée par le terrible Glitchox est un piège : nos trois héros sont aspirés dans le jeu ! Transformés en avatars Roblox, Nora, Sami et Capucine ne pourront compter que sur leur courage et leur intelligence pour échapper aux terrifiants mini-jeux créés par Glitchox. Jeu de plateforme, escape game, jeu de rôle et creepy pasta... Les Robustes parviendront-ils à s'échapper sains et saufs ? Une fanfiction non-officielle.