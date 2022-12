Une promenade en hiver. Écoute les animaux

Un chien joue dans la neige. Il dérange des pies qui s'envolent en jacassant. Pinsons, mésanges et rouges-gorges se chamaillent autour d'une mangeoire, une hermine gazouille, une famille de sangliers grognent dans les sous-bois... Après "Noctambules, écoute les animaux de la nuit" et "A l'heure de la sieste, écoute les animaux" , les illustrations de Géraldine Cosneau et les ambiances sonores qui les accompagnent nous transportent à nouveau à la campagne. Cette fois-ci, le lecteur écoute les bruits de l'hiver.