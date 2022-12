Caviar par Kaviari. Culture, histoire, dégustation, recettes

Noirs, bruns ou dorés, aux fins arômes iodés, boisés ou beurrés, les grains fondent délicieusement en bouche ou croquent sous la langue : le caviar révèle des arômes puissants et des saveurs délicates. Mystérieuses, secrètes et souvent méconnues, les origines de ce mets d'exception suscitent un imaginaire riche où la rêverie rivalise avec le fantasme. Un monde fascinant dont ce livre vous ouvre les portes pour découvrir son histoire, ses territoires, ses horizons et surtout ses goûts. Guidé par Kaviari, maison familiale forte d'une longue expérience du caviar sauvage, puis d'élevage, et d'un savoir-faire artisanal, plongez dans l'univers exceptionnel du caviar et de ses variétés. Des esturgeons sauvages pêchés en mer Caspienne aux fermes d'élevage implantées dans le monde (France, Italie, Chine...), du caviar béluga au sévruga en passant par le célèbre osciètre et le transmontanus, de l'affinage des grains à l'art de le déguster : le caviar n'aura plus aucun secret pour vous ! Il s'invite dans vos assiettes à travers des recettes à déguster sans complexes dans la tradition des Delikatessen : Crème de chou-fleur et caviar, Pommes de terre au caviar, ou encore Tartelettes chocolat-caviar. Gourmand et audacieux, le caviar s'invite aussi sur la carte des grands chefs étoilés, à l'instar d'Arnaud Lallement, Eric Pras ou encore Stéphanie Le Quellec, qui partagent avec vous leur vision du caviar en quelques créations emblématiques. Qu'il s'agisse d'une parenthèse d'exception à la maison ou d'un cérémonial luxueux au restaurant, le caviar est avant tout une fête !