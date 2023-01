Récits merveilleux du Vietnam. Une tradition au coeur des cultes contemporains

Le Vietnam classique se caractérise par des traits de civilisation à la fois villageois et lettrés. C'est dans le creuset de cette rencontre qu'une culture locale a émergé à partir du XVe siècle et qu'elle a donné forme à un ensemble original de textes mêlant faits historiques, croyances populaires et légendes : les récits merveilleux. Ces derniers ne relèvent pas uniquement d'une veine littéraire évoluant dans la pure fiction ; ils ont au contraire été insérés, au fil des siècles et des auteurs, dans l'écriture de la grande histoire du Vietnam et de ses mythes nationaux. Ils ont aussi servi de référents textuels à des cérémonies et rituels, notamment médiumniques, pratiqués dans des lieux de cultes attitrés et qui sont encore vivaces de nos jours.