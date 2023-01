Textile et jardin

Redevable envers la nature pour une grande part de ses matériaux, de ses colorants, de son décor, le textile l'a célébrée en employant tous ses procédés de fabrication et d'ornementation, dans le vêtement comme dans l'ameublement. A l'heure où le monde prend conscience des risques environnementaux et sociaux d'une industrie textile très polluante, le dialogue entre l'art des jardins et celui des textiles, les propositions des fabricants et des artistes, sont plus que jamais d'actualité.