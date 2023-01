Mes petits astros - Bonjour mon bébé Bélier

Sous quel signe es-tu né mon bébé ? Quelle chance tu as, une douce étoile veille sur toi... Qu'ils soient passionnés d'astrologie ou néophytes, cette collection ne manquera pas d'attirer la curiosité des jeunes parents ou grand-parents... A travers de douces illustrations et un texte rythmé et poétique, on découvre ce qui rend chaque bébé " spécial " grâce à son signe astrologique : ses traits de caractère, ses jolies qualités et ses petits défauts. Un livre à offrir pour une baby shower, une naissance, un premier anniversaire ou à toutes les occasions de célébrer bébé !