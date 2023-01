Finance offshore et paradis fiscaux. Légal ou illégal ?

La finance offshore est considérée comme l'innovation financière la plus radicale des 60 dernières années. Cet ouvrage explique les stratagèmes offshores aussi bien légaux qu'illégaux utilisés par des sociétés et des individus pour éviter de payer de l'impôt, faciliter certaines activités économiques, corrompre, ou blanchir de l'argent, notamment. Il aborde les enjeux économiques et sociétaux soulevés par la finance offshore et les paradis fiscaux et identifie de nouveaux risques susceptibles d'engager la responsabilité sociale de toute organisation.