La question "Populations, peuplement et territoires en France" , proposée au concours du Capes et de l'agrégation, renoue avec une tradition liant la démographie aux études géographiques. S'il a pu sembler obsolète entre les années 1980 et 2010, un tel croisement a alimenté une bibliographie abondante dans les décennies 1960-1970. Cet ouvrage est l'occasion de présenter les dynamiques récentes autour de ces questions au sein du territoire français, autant dans ses dimensions urbaines, rurales, ultra-marines qu'à travers les dynamiques transversales caractérisant la population française. A travers dix entrées thématiques les auteurs proposent d'explorer ces dynamiques d'un territoire chamboulé dernièrement par plusieurs crises, notamment celle majeure du Covid 19. Ce manuel s'adresse en premier lieu aux étudiants et futurs enseignants préparant la question aux concours du Capes et de l'agrégation de géographie et d'histoire. Mais il se destine aussi aux étudiants de licence de Géographie et d'Histoire, comme un manuel sur la France venant compléter la déjà très riche littérature sur le territoire français.