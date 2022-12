De la modestie

"La modestie, dans le langage ordinaire, évoque une retenue qui nous fait éviter l'excès, d'où son sens de pudeur et de décence. Modestie vient du mot mode qui avant le XVIe siècle était uniformément féminin et désignait la manière d'être (plus tard on distingua le mode et la mode). Quand la théologie use du terme modestie, elle fait appelle à ces deux sens complémentaires : manière d'être et sans excès".