Flore des Mascareignes. 170 orchidées

Cette publication en deux volumes clôt la collection "Flore des Mascareignes" . Elle traite de la famille des orchidées dans l'aire géographique des îles Maurice, Rodrigues et de La Réunion. Caractéristique de l'exceptionnelle flore indigène, cette famille, comme d'autres, est aujourd'hui menacée. Etudier ses caractéristiques morphologiques, sa répartition et ses habitats sert ainsi à produire du savoir, mais permet surtout d'envisager de la protéger pour la conserver. Cet ouvrage en plus d'étudier la diversité des 165 espèces et des 40 genres d'orchidées des Mascareignes, propose un état de conservation provisoire de chaque spécimen, en vue de les faire apparaître, le cas échéant, sur la liste rouge des espèces en danger de l'UICN. Fruit d'un travail exhaustif de récoltes et d'analyses sur plusieurs décennies, cet ouvrage inédit sera la prochaine référence internationale sur cette famille et dans cette aire géographique.