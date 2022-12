Chroniques Z, de Savina Lenoble sortie le 10 décembre. Inspirée par les carnets de vie de sa grand-mère, nous lisons Livia et ses sensations, de son enfance jusqu'au début de son adolescence. Au fil de son voyage intime et intergénérationnel, Livia construit ainsi peu à peu sa propre identité. Le livre fait aussi ressortir la différence vertigineuse entre deux époques pourtant si proches. Un livre qui plaira tant aux petits qu'aux grands dans un moment de partage intergénérationnel. Le plume fluide, honnête et directe de Savina Lenoble donne un côté touchant et prenant à ce texte parfait à glisser sous le sapin.