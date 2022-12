Le complotiste

Arme semi-automatique : nom féminin. Désigne une arme à feu qui ne tire qu'une seule munition à chaque action sur sa queue de détente, en assurant seule les manoeuvres nécessaires au rechargement. Rue Sue Hendrickson, 8ème arrondissement de Marseille. Basile habite dans un appartement au troisième étage et il ne manque de rien. Enfin, pour le moment... Le pays entre dans sa période post-Covid et faute de passeport vaccinal complet, les nouvelles réglementations l'empêchent de se lancer dans des études à l'étranger. Le jeune homme ne veut pas se faire piquer pour une raison très simple : Il n'en a pas envie. Son entourage ne comprend pas ce choix délibéré et injustifiable. Ses parents, quant à eux, n'en peuvent plus ; ils décident de ne plus l'entretenir pour le pousser à évoluer. Cerné par un environnement hostile, Basile va devoir résister et faire face à ses pires démons. A l'instar d'une arme semi-automatique, les tirs arriveront au coup par coup et seront dévastateurs...