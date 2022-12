Des plantes en Provence. Savoirs populaires en pays d'Oc

Au-delà de la description précise des espèces végétales en Français, largement agrémenté de Provençal, Des plantes en Provence rappelle des usages perdus (mais qui seraient tellement d'actualité), et éclaire avec géni à travers les plantes les liens indissociables qui unissent les habitants d'une terre avec leur langue. Chevillée au plus profond des gènes de la civilisation d'oc, la langue de Provence employée rigoureusement, apporte un enrichissement incalculable, développe le savoir et ouvre sur de nouvelles perspectives. Outil pédagogique, ouvrage de référence d'un domaine peu traité dans les milieux de défense des langues d'oc, on découvre page après page de précieux renseignements, des descriptions détaillées, de nombreux renseignements étymologiques et un vocabulaire de qualité : beau moyen de s'ancrer dans une langue, dans une culture, dans un art d'être et de vivre. Beau moyen aussi d'approfondir ses connaissances, de mieux comprendre l'ethnologie, de mieux saisir la sensibilité humaine.