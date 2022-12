Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande Tome 54 N° 2

Ce numéro composé de deux dossiers s'interroge sur la crise, la modernisation et les limites de la démocratie en Allemagne et en France pendant l'entre-deux-guerres et propose un bilan de l'unification allemande trente ans après la chute du mur de Berlin en 1989. A partir de textes littéraires, politiques, économiques ou de presse, les contributions du premier dossier s'interrogent sur la crise, la modernisation et les limites de la démocratie en Allemagne et en France pendant l'entre-deux-guerres. A partir de différentes approches (ethnographiques, historiques, économiques, culturelles), les contributions du second dossier proposent un bilan de l'unification allemande trente ans après la chute du mur de Berlin en 1989.