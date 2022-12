Superman Aventures Tome 6

Un récit inoubliable sur l'homme d'acier ! Seul, sans ami et amnésique, Superman est obligé de chercher refuge dans une ville hostile et inconnue : Smallville. Et le super-héros n'est pas au bout de ses peines... Une attaque de vaisseau extraterrestres, son rétrécissement contraint, la perte de ses pouvoirs, la justice à ses trousses ou encore la menace d'un virus mortel dont est atteint Kara, et les actions suspectes de Lex Luthor, Superman doit redoubler d'efforts pour gérer ces situations de crise, parviendra-t-il à ce que tout rentre dans l'ordre ?