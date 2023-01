Le conflit du Sahara. histoire, memoire, diplomatie et revelations inedites

Le conflit du Sahara se présente comme une guerre d'influence de faible intensité entre deux puissances régionales en Afrique, le Maroc et l'Algérie. Chacun tient à étendre son influence et à redessiner de nouvelles alliances et déconstruire celles qui se sont élaborées lors de la guerre froide. Entre les deux Etats se glisse un territoire hybride et un peuple nomade transfrontalier que le Front Polisario tente d'enfermer dans une enclave, vestige d'un temps révolu, appelé le Sahara Occidental. Toutes les tentatives de réconciliation et toutes les résolutions du Conseil de sécurité n'ont pu aboutir à un règlement politique, réaliste et acceptable par l'ensemble des protagonistes. Le Maroc y exerce une souveraineté de fait et non de droit. Le Front Polisario est pour l'Algérie ce qu'est le Hezbollah pour l'Iran. Quant à l'Algérie, il a fait du conflit du Sahara un caillou dans les babouches de son rival éternel. Au milieu de ces tensions, un homme exceptionnel, descendant du Sultan bleu et de lignée prophétique, le cheikh Maae El Aynine, n'a cessé de plaider la cause de l'intégrité nationale du Maroc, avec sagesse et humanisme. Il fut très écouté par feu Hassan II, respecté par les dirigeants algériens et adulé par les Sahraouis. Il a côtoyé de grands chefs d'Etat du monde pour la recherche de la "paix des braves" , celle du ni vainqueur, ni vaincu. Il est le dernier des Mohicans de ce conflit. Ce livre rend hommage au Sultan bleu et à son petit-fils, devenu patrimoine national vivant.