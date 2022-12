Victime, bourreau ou sauveur : comment sortir du piège ?

" Bonne nouvelle : sortir du triangle dramatique, c'est possible, et ce livre vous y invite ! " A chaque fois que vous vivez une relation négative, décourageante et frustrante, il y a fort à parier que vous vous êtes fait entraîner dans un jeu de triangle. Même s'il n'y a rien de drôle, le terme de jeu est adéquat car ces situations négatives sont étrangement standard et obéissent à des règles quasi immuables. Vous retrouverez, parmi les protagonistes de vos difficultés relationnelles, un des profils suivants : Une victime : elle est pure et innocente, passive et impuissante, plaintive et pitoyable, étrangement gaffeuse et parfois exaspérante. Un bourreau : critique et dévalorisant, blessant et cruel, menaçant voire violent, et surtout empli d'une frustration qu'il cherche à évacuer sur... une victime innocente, bien sûr. Un sauveur : bon et généreux, fort et altruiste, protecteur et infantilisant, mais surtout très culpabilisant. Découvrez tous les outils pour repérer les jeux et en sortir !