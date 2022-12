Transmettre son patrimoine immobilier. Astuces et conseils

Un guide pratique pour préparer sa succession et optimiser la transmission La transmission de patrimoine souffre de clichés, qui font office de repoussoir : on n'y pense qu'à partir d'un certain âge (ou un âge certain), il faut un patrimoine important, je ne vais rien comprendre à ce que dit le notaire... Pourtant, la transmission peut, et doit avoir lieu tout au long de la vie, selon des mécanismes très divers, voire simplistes ! Cet ouvrage a pour ambition de décrypter les outils pour mieux les appréhender, et... comprendre le langage du professionnel qui les mettra en oeuvre.