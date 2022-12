Une petite valise en carton s'éveille doucement à la conscience chez un maroquinier de La Rochelle. A l'aide de ses mots et de sa qualité de simple objet, elle observe le monde qui l'entoure. Et puis, à partir du moment où elle part en voyage, elle acquiert sensibilité et intelligence du monde et du langage. Enfin libérée et émancipée, cette surdouée savoure la beauté des Highlands d'Ecosse et, à la suite de nombreuses péripéties, parvient même à la compréhension de l'Histoire du pays. A travers cette fable contemporaine, l'auteur invite le lecteur à la fois à une aventure fantastique dans des contrées sauvages et mystérieuses et à un questionnement décalé sur les grands moments de l'existence humaine.