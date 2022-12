Le boabab et le mendiant

La légende africaine du grand Serpent d'argent né de la lune raconte comment la justice et la vérité furent rétablies dans le petit royaume Bororo de la savane. L'arbre à palabres, devenu le Boabab en faisant alliance avec le Serpent-lune, parvint à chasser le mensonge et eut raison d'un roi tyran. Mais alors son grand Sorcier, âme maléfique, s'empara du pouvoir, et une lutte sans merci s'engagea pour vaincre les sombres manigances du terrible Komazulu. Après la mort tragique du Serpent-lune, Ibou, le gardien de l'arbre, et Mami Ouata, la devineresse, résistèrent comme ils purent au règne du Mauvais, jusqu'à l'arrivée d'un étrange guerrier albinos descendu des montagnes...