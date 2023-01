Millie et le royaume des sirènes Tome 5 : Un drôle d'anniversaire

Plongez sous l'océan avec Millie la sirène, et vivez des aventures merveilleuses ! C'est l'anniversaire de Luna ! Mais alors que la princesse voudrait profiter de cette journée avec ses amis, ils sont obligés de rentrer au palais à cause d'un grave problème : le royaume est envahi par de nombreux déchets humains. Il n'y en a jamais eu autant. D'où viennent-ils ? Certains accusent le roi Corail, et d'autres pensent que Millie est une espionne des humains. La fillette parviendra-t-elle à prouver son innocence et sauver le royaume sous-marin ?