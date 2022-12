Marie-Madeleine. La conscience éternelle

- Qui était Marie-Madeleine, et quelle place tenait-elle réellement au côté du Christ ? - Quelle image nous restent-ils ? C'est ce que nous dévoile ce texte de Carole Alyia. Ce livre est une invitation à découvrir Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, la muse, l'enchanteresse ou la redécouvrir différemment, dans sa sainteté, dans sa puissance, celle du Christ qui vit en elle et qui vit en nous. Nous la rencontrons sous divers aspects, pleine de tendresse et d'élégance.