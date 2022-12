Carabine. L'audace d'une femme

Voici l'extraordinaire destin du Docteur Barry, enfant de paysans irlandais, devenu au cours du XIXe siècle, l'un des plus brillants chirurgiens de l'Empire britannique. En 1826, à Cape Town, il tente l'impossible : réussir la première césarienne sous opium, au domicile d'un grand notable. Cet irrévérencieux malmène aussi les institutions qui sont prêtes à l'accuser d'atteintes aux bonnes moeurs pour le faire tomber. L'inavouable secret qu'il partage avec l'homme le plus puissant du Cap, suffira-t-il à sauver sa peau ? Au même moment, Margareth Bulkley rédige des lettres empreintes de douceur et de contrition. Les récits d'une vie d'aventure sur trois continents, de son amour clandestin avec un Lord sont destinés à renouer avec sa fille Gabrielle, abandonnée à la naissance à un couple de l'Isle de France.