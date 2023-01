Couscous, tagines et douceurs d orient

" Tous en cuisine - 120 recettes à partager ", la collection de cuisine petit prix pour toutes les occasions : 120 recettes et autant de photos à un prix défiant toute concurrence ! Passez tous en cuisine avec Couscous, tajines et douceurs d'Orient ! Succombez aux recettes authentiques qui inspirent le voyage et la découverte. En version originale ou revisitée, ces recettes gourmandes, faciles à réaliser, régaleront tous les gourmands : chorba aux légumes, tchatchouka, tajine de poulet aux olives et au citron confit, couscous royal, pastilla aux amandes, figues au miel, mais aussi briouats au fromage blanc, chaussons à l'orientale à l'agneau, tajine de pigeonneaux aux kumquats confits, couscous d'orge aux légumes verts, couscous sucré, croustade pomme-pruneaux... Grâce à ces 120 recettes pour tous les goûts et toutes les occasions, retrouvons-nous tous en cuisine !