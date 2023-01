" Tous en cuisine - 120 recettes à partager ", la collection de cuisine petit prix pour toutes les occasions : 120 recettes et autant de photos à un prix défiant toute concurrence ! Passez tous en cuisine avec Crêpes, gaufres et pancakes ! Succombez à ces recettes irrésistibles qui se déclinent à l'infini. En version salée ou sucrée, originale ou revisitée, ces recettes faciles à réaliser, régaleront petits et grands gourmands : crêpes Suzette, gaufrettes à la cassonade, petites galettes bretonnes, mais aussi crêpettes aux girolles, gaufres curry et épinards... Grâce à ces 120 recettes pour tous les goûts et toutes les occasions, retrouvons-nous tous en cuisine !