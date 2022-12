Artisanat logiciel propre. Disciplines, normes et éthique

Clean Craftsmanship commence là où Coder proprement s'arrête. Ce guide technique, pragmatique et éthique des disciplines fondamentales de l'artisanat logiciel aborde les normes, en montrant comment les attentes envers les développeurs diffèrent souvent de la réalité. Oncle Bob propose une charte éthique de la profession de programmeur, en décrivant les promesses fondamentales que tous les développeurs devraient faire à leurs collègues, à leurs utilisateurs et, surtout, à eux-mêmes et fournir un code qui renforce la confiance au lieu de la miner. N'oublions pas que la survie des logiciels dépend de la confiance entre les utilisateurs et les sociétés. R.C. Martin, l'auteur de Coder proprement, rassemble tous les éléments nécessaires pour fournir un code robuste et efficace : un guide technique à travers différents types de tests, à appliquer par petites touches, pour vérifier la qualité de son code tout au long de son développement les normes de productivité, de qualité et de courage à respecter pour fournir le code le plus adapté à l'usage des commanditaires et des utilisateurs l'éthique à mettre en place pour éviter les dommages, être intègre et travailler en équipe afin de travailler dans les meilleures conditions et s'accomplir grâce dans son métier. Clean Craftsmanship est le dernier opus de R.C. Martin. Il complète la série en réunissant ses différents chevaux de bataille : la discipline à mettre en place dans le développement du code, la prise de conscience des contraintes de la réalité, et l'éthique vis-à-vis de soi et des autres.