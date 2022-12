Ktèma N° 47/2022

Ce volume propose des approches inédites sur les rapports entre le monde grec et "l'Orient" avant et après les conquêtes d'Alexandre. Ktèma est une revue annuelle de recherche consacrée à l'histoire, l'archéologie et la littérature de la Grèce, de Rome, de l'Egypte et du Proche-Orient antiques. Fondée en 1976 par Edmond Frézouls et Edmond Lévy, elle est publiée par l'Université de Strasbourg. Elle accueille des dossiers thématiques ainsi que des varia qui proposent des articles originaux en français, en anglais, en italien, en allemand et en espagnol. Elle jouit d'une solide réputation internationale et ses articles sont abondamment cités. Ktèma is an annual peer-reviewed journal dedicated to the history, archaeology and literature of the ancient civilizations of Greece, Rome, Egypt and the Near East. Established in 1976 by Edmond Frézouls and Edmond Lévy, it is published by the University of Strasbourg. Each issue consists of thematic dossiers as well as varia, which offer original articles in French, English, Italian, German and Spanish. It enjoys a solid international reputation, and its articles are widely cited.