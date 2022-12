Trois contes enchanteurs et méconnus enfin accessibles au public La bibliothèque Sainte-Geneviève et les éditions Au Nord les Etoiles publient deux recueils de contes, issus des collections de la bibliothèque et traduits par "Au Nord les Etoiles" : Les Enfants qui ne savaient pas jouer du Suédois Hjalmar Bergman et Trois contes de l'écrivain finlandais d'expression suédoise Zacharias Topelius. A travers ces histoires enchanteresses, situées dans des époques lointaines et des contrées reculées, au détour d'une voie ferrée de petit train électrique, ou encore au creux du regard d'une poupée de porcelaine, le merveilleux, la magie et la sagesse côtoient l'humour. Le public français peut ainsi découvrir des oeuvres qui sont devenues des classiques de la littérature scandinave pour la jeunesse.