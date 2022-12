Les dossiers des Sciences de l'Education N° 47/2022 : Pratiques musicales collectives à vocation sociale : un état de la recherche

Ce numéro est consacré aux recherches sur les pratiques musicales collectives à destination de jeunes publics issus des milieux défavorisés, dont l'objectif affiché est l'acquisition de compétences sociales et une meilleure intégration dans la société. Ce numéro est consacré aux recherches sur les pratiques musicales collectives - en particulier orchestrales - à destination de jeunes publics issus des milieux défavorisés, dont l'objectif affiché est une meilleure intégration dans la société. Appartenant à un mouvement né au Venezuela (El Sistema) qui a connu un développement planétaire sous le nom de Social Action Through Music, les différents dispositifs partent du postulat que l'apprentissage d'une pratique musicale collective améliore les résultats scolaires et favorise l'acquisition de compétences sociales. Deux initiatives françaises soutenues par les pouvoirs publics s'inscrivent dans ce mouvement, Démos et Orchestre à l'école. Parmi les différentes questions que ces expériences suscitent, celle de la possibilité d'une recherche critique et indépendante se pose aujourd'hui avec acuité, afin de pouvoir discuter des objectifs initiaux, du poids des contextes scolaire ou extrascolaire, ou encore des résultats et de leurs effets potentiels. Ce champ d'action éducative constitue un lieu privilégié pour la mise en place de recherches dites collaboratives, dans lesquelles les acteurs sont pleinement associés au processus de réflexion et d'élaboration.