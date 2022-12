Pallas N° 120/2022 : L’image et sa sémantique. Regards sur les stratégies figuratives dans l’Antiquité

Une enquête autour des systèmes de représentations antiques et sur la conception de l'image, qui emmène le lecteur en Egypte pharaonique, en Grèce archaïque et classique, et dans le monde hellénistique et romain. La thématique de la fabrique de l'image a déjà été bien étudiée, tant par les Egyptologues que par les spécialistes des mondes grec et romain. Construction mentale, l'image est un système de signes et est le résultat de l'emploi d'un ensemble de procédés propres au langage figuratif. L'image est donc une forme de langage que ces stratégies figuratives participent à rendre intelligible. Si les questions d'élaboration, d'adaptation et d'évolution des stratégies figuratives sont au coeur du présent dossier collectif, ce dernier propose d'explorer plus avant les relations qu'entretiennent ces procédés avec la sémantique de l'image, en adoptant une approche résolument comparatiste qui embrasse l'Antiquité dans sa pluralité. Cette enquête à plusieurs voix interroge les procédés qui participent à identifier et à caractériser une image à l'intérieur d'une image, tout en appréhendant les stratégies figuratives à l'aune des notions de perception et de réception - l'image pouvant avoir une capacité à évoquer, à suggérer ce qui n'est pas visible aux yeux du spectateur.