Le Morbihan

Océane une étudiante dont les parents sont originaires du Morbihan revient dans ce département où, enfant, elle a passé ses vacances. Son objectif est de présenter, dans le cadre des ses études d'Histoire de l'Art, un dossier sur l'histoire et le patrimoine du Morbihan [facultatif] C'est Yann-Fanch, un professeur d'histoire-géographie fraîchement retraité, qui va la guider et lui faire découvrir ou redécouvrir quelques unes des richesses locales. Son chaperon va ainsi lui conter 350 millions d'années en la conduisant sur les sites emblématiques (ou moins connus) permettant d'appréhender de manière sérieuse et agréable les différentes époques et personnages qui ont marqué l'histoire du territoire du département. Leurs pérégrinations morbihannaises se font à bord d'une voiture vintage. Entre les 2 compères se nouent une amitié et une connivence sources de bons souvenirs qu'Océane n'est pas prête d'oublier.