Espagne & Portugal 2023 - Atlas Routier et Touristique

Fiable et pratique, l'atlas Espagne Portugal 2023 au 1/400 000 (1cm = 4km) vous accompagne dans tous vos déplacements. Vous retrouvez toutes les informations indispensables pour vos trajets : carte des grands axes routiers, index complet des localités, les alertes sécurité Michelin (fortes pentes, parcours dangereux etc...) ainsi que des plans de ville avec la carte des environs pour être guidé sur les derniers kilomètres. Découvrez également la sélection Michelin des routes les plus pittoresques pour sortir des sentiers battus et des pictogrammes pour découvrir les sites touristiques.