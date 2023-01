J'apprends facilement avec Montessori - Lecture/ Ecriture -GS/ CP est un cahier d'activités Montessori qui aide l'enfant dans son apprentissage de la lecture et de l'écriture à travers une approche pédagogique alternative en complément des notions vues à l'école. Ce cahier d'activités Montessori Lecture/ Ecriture dédié aux enfants de GS/CP, est conçu par des spécialistes de la pédagogie Montessori. L'ouvrage est divisé en 4 domaines : phonologie, lecture, motricité, écriture. Ils permettent à l'enfant de s'exercer à l'écriture des lettres, puis des mots et à la lecture de mots, puis de phrases. L'approche sensorielle des apprentissages, privilégiée par la pédagogie Montessori, permet également à l'enfant de développer sa mémoire et sa concentration. A travers une approche pédagogique alternative, l'enfant acquiert une compréhension complète et approfondie des notions abordées. Sur chaque page, retrouvez : Une activité de phonologie, de lecture, de motricité ou d'écriture 1 conseil parent pour aider l'enfant dans l'apprentissage et aller plus loin De nombreuses illustrations joyeuses et colorées En + 150 autocollants pour un apprentissage ludique et amusant !