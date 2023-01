Guide du Rouen colonial

Ce livre vous invite à regarder Rouen autrement, à voir en quoi les noms des rues, des places, des boulevards, des quais, des établis­sements scolaires, les statues aussi, sont des hommages rendus à la grandeur coloniale. Partout on trouve les traces de ce passé qui a assuré la magnificence de cette ville, qui célèbre les acteurs directs de la ­colonisation, les conquérants, les entrepreneurs qui ont ­financé les expéditions ou le commerce d'esclaves, les militaires qui se sont illustrés dans la colonisation en Afrique ou en Indochine, ceux qui se sont enrichis ou qui se sont faits thé­oriciens de ­l'inégalité des races qui justifiait ces conquêtes. On y trouvera également des incises sur les présentations des "? sauvages ? " , les "villages nègres" , sur le Musée d'histoire naturelle, sur la place des entrepreneurs rouennais dans toutes les étapes de la colonisation et particulièrement dans le commerce triangulaire... Un ouvrage qui travaille à la décolonisation des imaginaires, accessible au plus grand nombre.