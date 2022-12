Trait pour trait

Une mystérieuse inscription trouvée au dos d'un tableau entraîne Cléo à la recherche de sa grand-mère, célèbre artiste peintre qu'elle croyait morte avant sa naissance... Depuis la mort de sa mère, six mois plus tôt, Cléo, trentenaire solitaire, vit difficilement son deuil dans la maison de campagne familiale. En triant quelques affaires, elle tombe sur un magnifique tableau qui représente sa mère enceinte d'elle ; au dos, dans une écriture féminine et inconnue, l'inscription : "A ma fille". Or, bien que ce tableau semble provenir de sa grand-mère maternelle, on a toujours dit à Cléo que celle-ci était décédée des années avant sa naissance... Mais, après quelques recherches, Cléo comprend que sa grand-mère est bien vivante ; elle est même une peintre extrêmement renommée, Armande Gautier. En pleine remise en question, Cléo quitte tout pour se rendre à Paris et retrouver sa trace. Grâce à l'intermédiaire d'Emile, élève et protégé d'Armande, Cléo parvient, sous une fausse identité, à se rapprocher de sa grand-mère. Mais celle-ci n'est pas du tout comme elle l'imaginait : égocentrique, fantasque, Armande est un véritable phénomène... avec lequel Cléo finit par se lier d'amitié. Alors que la peintre lui révèle peu à peu ses secrets, la jeune femme, elle, se rend compte qu'elle est de plus en plus prisonnière de son propre mensonge...