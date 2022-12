Comment aborder l'aquarelle

Au fil des pages, vous allez être en possession de toutes les informations liées à l'aquarelle. Tout y est expliqué chronologiquement et en détail, du choix du matériel à l'encadrement, en passant par les bases essentielles tels que le dessin, la composition, les valeurs tonales, le jeu d'ombres et de lumière, la complexité des pigments. Pour mettre en application les techniques et les conseils abordés dans les différents chapitres, plusieurs pas-à-pas avec des thèmes divers reprennent les spécificités inhérentes à l'aquarelle. Cet ouvrage a pour dessein de vous accompagner tout au long des étapes, de la préparation à l'élaboration d'une aquarelle, afin de faciliter l'apprentissage. Il vous aidera à évoluer et à vous perfectionner rapidement. Les initiés découvriront une nouvelle approche qui leur permettra de revoir les bases et d'étendre leurs connaissances. Il suffit de vous laisser guider au fil des pages pour pouvoir ensuite voguer au fil de l'eau...