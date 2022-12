Rouge ardent

L'écrivaine à succès Sasha Lambertod se rend dans la capitale allemande pour une escapade touristique. Victime d'un accident, elle en profite pour rédiger un nouveau roman, sous l'inspiration du fantôme du IIIe Reich. Entourée de l'énigmatique Docteur Hermann et du séduisant inspecteur de police Brumer, Sasha devrait se sentir en confiance, mais un malaise persistant la poursuit. Quelle est cette menace dans la nuit ? Acceptera-t-elle la proposition imprévue du Docteur Hermann ? Et pourquoi Nicolas Brumer s'intéresse-t-il autant à elle ? Les apparences sont bien souvent trompeuses et son imagination débordante semble l'influencer au point de l'amener à se questionner sur l'hypothèse d'une transmission du mal, de génération en génération. Qu'est-ce qui empêche Sasha d'y voir plus clair ? Devrait-elle tout autant chercher des réponses dans ses origines ?