Place au bonheur

Catherine, professeur de danse, se retrouve à la croisée des chemins. Son mariage de convenance lui semble de moins en moins supportable, et son entourage amical est de moins en moins agréable. Ses matins insouciants ont été remplacés par des matins étouffants, et chaque jour elle se débat avec les pensées négatives qui l'envahissent. La vie suit néanmoins son cours dans sa banlieue huppée, avec ces obligations sociales qu'elle exècre. C'est lors de l'une de ces soirées bourgeoises qu'elle fera une rencontre qui changera définitivement son morne quotidien, et qui lui donnera la force de choisir sa vie. Sur le chemin du bonheur et de l'acceptation de soi, les difficultés ne seront pas rares... Habituée à taire ses envies, finira-t-elle par écouter sa voix intérieure ?