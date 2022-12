Hécate. Déesse de la lune noire

Découvrez les mythes et légendes entourant cette déesse énigmatique, ainsi que des rituels pour l'inclure dans votre cheminement spirituel ! Découvrez l'histoire d'Hécate, la déesse antique des carrefours, des fantômes et de la sorcellerie. Dans ce guide de présentation, Courtney Weber explore la légitimité de la divinité aux yeux du païen moderne et propose outils et techniques pour l'implémenter dans son cheminement personnel. A l'instar de ses autres ouvrages, l'autrice équilibre son propos entre dimension historique et ésotérique. Son exploration du mythe d'Hécate mêle recherches factuelles et applications pratiques et modernes. De plus, l'ouvrage est émaillé d'anecdotes personnelles et de témoignages émouvants de l'autrice, qui tire des leçons de vie très profondes de la légende d'Hécate. Le propos spirituel est cependant accessible à quiconque s'intéresse à la sorcellerie, sans tenir compte de la foi et du vécu du pratiquant. Chaque chapitre se concentre sur un aspect particulier d'Hécate - étudiant sa mythologie originale, son contexte historique, ses connotations contemporaines - et se termine avec des sorts et rituels personnels. L'ultime chapitre forme un grimoire regorgeant de rites, d'offrandes et d'autres pratiques ayant pour but l'alignement du lecteur avec le pouvoir de l'extraordinaire déesse. Enfin, le livre se penche également sur l'éthique magique, sur ce que pratiquer la sorcellerie signifie au XXIe siècle et propose des pistes de réflexions pertinentes pour le faire avec succès.