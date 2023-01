Soloist in a Cage Tome 1

Quitter la pire des prisons pour mieux y revenir ! La Cité-prison est un immense ghetto où sont rassemblés des criminels de tous horizons. Une fois entré, aucun espoir d'en sortir... Chloé, sept ans, et son petit frère Locke, encore nourrisson, sont nés dans cette enceinte et n'ont jamais quitté leur chambre. Depuis la disparition de leurs parents, prendre soin de son cadet est devenu la raison de vivre de la fillette ; elle le dorlote, le rassure et danse pour garder une lueur d'espoir dans leur foyer. Les seules ressources à disposition viennent d'un voisin inconnu, qui dépose des provisions devant leur porte... Leur bienfaiteur n'est autre que Ross Sandberg, chef d'un groupe de mercenaires craint de tous. Quand Chloé découvre qu'il prépare une évasion, elle prend une décision folle : pour assurer l'avenir de son frère, elle suit l'homme et escalade les murs à sa suite, le bébé sur le dos ! Mais les robots de surveillance la repèrent vite... Locke tombe, et Chloé est rattrapée de justesse par Ross, qui parvient à l'emmener à l'extérieur. Il lui promet de la protéger et de lui transmettre son savoir, afin qu'un jour Chloé puisse revenir chercher son frère... Dans ce huis clos angoissant, la mort rôde à chaque coin de rue tandis que l'amour se cache dans des repères insoupçonnés. Découvrez Soloist in a Cage, un thriller bouleversant sur les pas d'une grande soeur au courage sans égal !