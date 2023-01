Coco l'île magique Tome 4

Coco, une magicienne en herbe aux pouvoirs explosifs ! Attaquée par Zalim, lui aussi venu du ciel, Coco entre dans un état second et lance deux puissants sorts en même temps ! Malheureusement, une fois son ennemi vaincu, elle ne se souvient plus de rien... Pour Terio cependant, l'espoir renaît : avec de l'entraînement, sa nouvelle amie peut bel et bien canaliser ses pouvoirs ! Dans sa quête de maîtrise, la petite magicienne fait de nombreuses rencontres... Après Lala, c'est une drôle de chercheuse qui semble s'intéresser à elle. Mais c'est surtout grâce à Mimi, une jeune fille extrêmement douée, que Coco va faire un bond de géant... Retrouvez la poésie et l'humour de l'auteur de Roji ! dans cette nouvelle aventure tout en couleurs ! Le monde de Coco - L'Ile magique remplira votre quotidien d'une bonne dose de magie et d'enchantement !