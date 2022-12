Garantir les droits, protéger les libertés. Hommages en l'honneur de Patrice Rolland

Panorama complet de l'histoire des théories et des pratiques en matière de protection des libertés. Au-delà de l'hommage à Patrice Rolland, cet ouvrage se présente comme un panorama de la protection des droits et de la défense des libertés. A travers les siècles, de multiples exemples de remises en cause et de combats sont étudiés, démontrant que la défense de libertés qui semblent pourtant acquises nécessite une attention de tous les instants. Les débats actuels ne sont bien souvent que des répétitions incessantes du conflit entre la sécurité et la liberté, dans lequel toutes nos sociétés.